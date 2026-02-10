Dimmi La Verità | Stefano Graziosi | Gli indici di gradimento di Trump sono calati

Ecco cosa emerge dai sondaggi negli Stati Uniti: gli indici di gradimento di Donald Trump sono in calo. In vista delle elezioni di midterm, il suo consenso sembra scendere, mentre i partiti e gli osservatori cercano di capire come si muoveranno i voti. Stefano Graziosi ci spiega i numeri e le possibili conseguenze di questa fase politica.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 febbraio 2026. Il nostro Stefano Graziosi ci illustra gli indici di gradimento di Donald Trump negli Usa in vista delle elezioni di midterm.

