Altofonte il Consiglio sfiducia il sindaco Angela De Luca | il Comune sarà commissariato

Il Consiglio comunale di Altofonte ha deciso di sfiduciare il sindaco Angela De Luca, accusandola di aver gestito male le finanze pubbliche. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra la maggioranza e l’amministrazione, che hanno portato a un dibattito acceso in aula. Ora il Comune dovrà essere affidato a un commissario straordinario, che prenderà il suo posto temporaneamente.

La consiliatura si sarebbe conclusa tra un anno. I voti favorevoli alla sfiducia sono stati 11 consiglieri dei gruppi Cambiamo Altofonte e Forza Italia Il sindaco di Altofonte Angela De Luca, al secondo mandato, è stato sfiduciato dal Consiglio comunale, dopo una lunga seduta. La consiliatura si sarebbe conclusa tra un anno. I voti favorevoli alla sfiducia sono stati 11 consiglieri dei gruppi Cambiamo Altofonte e Forza Italia. Quattro i voti contrari alla mozione. Il Comune sarà commissariato.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è stato commissariato in seguito alle dimissioni del sindaco Pianigiani, segnando la fine anticipata della legislatura.

Nella maggioranza del Comune di Altamura si registra una crisi politica, con sei consiglieri che sostenevano il sindaco Vitantonio Petronella aver firmato una mozione di sfiducia presentata anche dalla minoranza.

