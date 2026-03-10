Il Comune di Sarnico commissariato dopo le dimissioni di sette consiglieri

Il Comune di Sarnico è stato ufficialmente commissariato dopo che sette consiglieri hanno presentato le proprie dimissioni. Le firme sono state protocollate lunedì 9 marzo, mentre domenica sera il sindaco ha comunicato una decisione inattesa. La crisi politica ha portato alla sospensione temporanea dell’amministrazione comunale. La situazione si è sviluppata in pochi giorni, con eventi che hanno coinvolto le figure politiche locali.

LA CRISI POLITICA. Protocollate lunedì 9 marzo le firme dei consiglieri «dissidenti», mentre domenica sera l’annuncio «a sorpresa» del sindaco Arcangeli. Si andrà a voto nel 2027. All’apertura degli uffici, lunedì 9 marzo al piano terra del municipio di Sarnico l’aria si tagliava con il coltello. La tensione, palpabile, di chi è consapevole che, protocollando le proprie dimissioni «contestuali, congiunte e irrevocabili dalla carica di consigliere comunale», sa che da quel momento salteranno Giunta, Consiglio e sindaco compreso. Che per altro giusto la sera prima (domenica 8) aveva annunciato le proprie, di dimissioni, accusando quattro dei suoi di «grave slealtà politica». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

