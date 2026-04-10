Per più di un mese, nelle acque del Nord Atlantico vicino alle coste britanniche, tre sottomarini russi hanno condotto operazioni nelle vicinanze di infrastrutture sottomarine critiche, tra cui cavi di telecomunicazione e condotte energetiche. L’attività è stata segnalata e monitorata dalle autorità britanniche, che hanno confermato la presenza di mezzi militari russi nelle acque di interesse. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle operazioni sottomarine in quella regione.

Per oltre un mese, nel Nord Atlantico, a ridosso delle acque britanniche, si è svolta un’operazione silenziosa ma altamente sensibile: tre sottomarini russi hanno operato vicino a infrastrutture critiche sottomarine, tra cavi per le telecomunicazioni e pipeline energetiche. A rivelarlo ieri è stato il ministro della Difesa britannico John Healey, secondo cui il Regno Unito, insieme a Norvegia e altri alleati, ha monitorato senza interruzioni l’attività dei battelli, seguendone «ogni miglio» fino alla loro uscita dall’area. Al centro della missione, ha spiegato Londra, non c’era solo un sottomarino d’attacco classe Akula, ma anche due unità specialistiche del Direttorato principale per le ricerche in acque profonde (Gugi), il programma russo dedicato alle operazioni sui fondali marini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Londra smaschera un’operazione sottomarina russa nel Nord Atlantico

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