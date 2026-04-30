Difendersi dalla violenza | Scappate dal partner

Ieri mattina, alla Scuola di Moda di Cesena, si è svolta una conferenza dedicata alla prevenzione della violenza sulle donne. L'evento ha visto la partecipazione di studentesse e studenti, che hanno ascoltato informazioni e testimonianze sul tema. La discussione si è concentrata sulla necessità di riconoscere i segnali di violenza e di sapere come agire, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza e alla possibilità di scappare dal partner violento.

Un fenomeno che non arretra. Si è tenuta ieri mattina alla Scuola di Moda di Cesena, davanti a un pubblico attento di studentesse e studenti, una conferenza contro la violenza sulle donne. Organizzata dall’associazione ’Un cuore per tutti’, in collaborazione con Accademia Scuola Moda Cesena, la conferenza si è prefissata l’obiettivo di fornire una maggiore consapevolezza, una maggiore capacità di riconoscere gli atti violenti, puntando sulla necessità di interrompere le relazioni tossiche e violente. A introdurre la mattinata il presidente dell’associazione ‘Un cuore per tutti’ Alfonso Ferrara, poi l’intervento della direttrice dell’Accademia scuola Moda Catia Lorenzini, e gli interventi della psicologa Aurora Vernoni e del delegato del sindacato Italiano appartenenti alla polizia Forlì-Cesena Christian Strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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