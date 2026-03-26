Secondo un'analisi di oltre 10.000 casi, le vittime di violenza di genere hanno in media 38 anni e vengono aggredite prevalentemente di notte. In quasi la metà dei casi, l'autore dell'aggressione è il partner della vittima. I dati evidenziano come la violenza di genere sia spesso collegata a relazioni intime.

AGI - Ha in media 38 anni, viene aggredita di notte e nel 48% dei casi l'autore è il partner. È il profilo che emerge dall'analisi di oltre 10.000 accessi in Pronto Soccorso per violenza contro le donne, da parte degli uomini, in 16 Paesi europei, coordinata dall' Istituto Superiore di Sanità e pubblicata oggi su Lancet Public Health. I dati, raccolti tra il 2008 e il 2023 nel Database Europeo degli Infortuni (European Injury Database), di cui ISS è capofila, mostrano un "orologio" preciso della violenza: il 35% degli episodi si concentra durante le ore notturne, tra le 20 e le 4 del mattino, una quota quasi doppia rispetto ad altri tipi di infortunio femminile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Violenza di genere, in 1 caso su 2 è colpa del partner

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