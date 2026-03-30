Nella mattinata di oggi, un episodio ha causato il panico in un liceo di Milano. Un’allerta è scattata quando si è verificato l’uso di sostanze urticanti all’interno dell’istituto, portando all’evacuazione dell’edificio. Gli studenti sono stati fatti uscire in modo ordinato mentre le forze dell’ordine intervenivano sul posto per gestire la situazione.

Un nuovo episodio legato all’uso improprio di sostanze urticanti ha interrotto la mattinata scolastica al liceo Gerolamo Cardano di Milano. Lunedì 30 marzo 2026, durante le ore di lezione, la diffusione nell’aria di una sostanza ritenuta con alta probabilità spray al peperoncino ha fatto scattare i protocolli di emergenza e una evacuazione precauzionale all’interno dell’istituto. La scuola, situata in via Giulio Natta, è parte di un complesso di grandi dimensioni che ospita quotidianamente un numero elevato di studenti. Proprio per evitare situazioni di confusione o pericoli durante le operazioni di messa in sicurezza, la gestione dell’evento è stata condotta con procedure standardizzate e con il coinvolgimento immediato delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scappate, scappate subito”. Caos a scuola in Italia, panico nelle aule: evacuato istituto

Articoli correlati

Prof accoltellata, studenti barricati nelle aule e il racconto di una madre: «Dalle finestre dicevano: scappate»Una tranquilla scuola di paese che all’improvviso assomiglia a una di quelle scuole americane viste mille volte in tivù dopo una strage.

“Scappate, correte via”. Assalto in superstrada, spari e fiammeAncora paura e tensione sulle strade del Sud, dove nel giro di pochi minuti si sono vissute scene degne di un film.