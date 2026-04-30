diesel e benzina ecco come cambia lo sconto sulle accise dal 2 maggio

Dal 2 maggio, le accise sui carburanti subiranno modifiche con un nuovo sconto approvato dal Consiglio dei ministri. La misura prevede che gli sconti applicati a gasolio e benzina non siano più uguali, segnando un cambiamento rispetto ai provvedimenti precedenti. Questa differenziazione interessa direttamente il costo alla pompa e rappresenta una variazione rispetto alle precedenti politiche di sostegno.

Si cambia registro. Il terzo sconto sui carburanti, approvato in Consiglio dei ministri, non sarà identico sia per il gasolio che per la benzina. Solo per il diesel, infatti, si tratta di una proroga: viene confermato il taglio alle accise di 20 centesimi al litro (che diventano 24,4 centesimi al litro per l’aggiunta dell’Iva). Per la verde, invece, la riduzione complessiva sarà di 6,1 centesimi al litro. Entrambi gli interventi partiranno dalla mezzanotte tra l’1 e il 2 maggio, dato che il precedente intervento comprende anche la giornata della festa dei Lavoratori. La scadenza, invece, è fissata dopo settimane (cioè il 23 maggio), salvo ulteriori proroghe che, vedendo l’andamento dei prezzi del petrolio, saranno molto probabili.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La benzina è a 4,1 dollari al gallone, mentre il diesel a 5,3. La prossima settimana schizzeranno ulteriormente in alto. I prezzi USA includono meno tasse dei nostri, *e dunque* schizzano più rapidamente in alto rispetto ai nostri. Piantiamola con le falsità, per f x.com