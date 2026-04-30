Dialogo tra Vito Mancuso e Marco Campedelli | il desiderio di spiritualità nel mondo contemporaneo

Nella rassegna DeSidera si apre un nuovo capitolo dedicato al “Desiderio di spiritualità”, un tema che invita a riflettere sulle modalità contemporanee di ricerca interiore e sul bisogno di senso nell’esperienza umana. Questa edizione prevede un dialogo tra due figure note nel panorama culturale, Vito Mancuso e Marco Campedelli, che approfondiscono il rapporto tra spiritualità e società odierna. L’evento si inserisce in un percorso più ampio di esplorazione di questi temi attuali.

Prosegue il percorso della rassegna DeSidera che questa volta toccherà il “Desiderio di spiritualità”, dedicata a esplorare le forme contemporanee della ricerca interiore e il bisogno umano di senso. Dopo aver indagato con Federico Faggin e Massimo Temporelli il desiderio di infinito e con Maura.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ritorna nell’Isola di San Servolo “Officine di spiritualità”: con Vito Mancuso, Neva Papachristou, Claudio Widmann, Pietro Del SoldàSi svolgerà nell’isola di San Servolo a Venezia da venerdì 17 al 19 aprile 2026 la 4° edizione di Officine di Spiritualità, un’occasione per... Francesco, spiritualità e dialogo. Fratellanza nel mondo globaleTERRICCIOLA Noi alunni della classe 3^ A della Secondaria di primo grado di Terricciola, abbiamo partecipato al concorso, promosso dall’Università di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Intervista con contrappunto (teologico) a Vito Mancuso; Speciali Ezio Mauro -La replica del 20/4/2026. Vito Mancuso al Ducale: Gesù, insieme Dio e uomo. Era suo figlio ma non l’unicoGenova – La gente chi dice che io sia? chiedeva Gesù ai suoi discepoli, un paio di millenni fa. Oggi come allora quella domanda riecheggia nelle nostre coscienze disorientate, stordite dal frastuono ... ilsecoloxix.it Vito Mancuso torna a La Biblioteca incontraNewTuscia – VITERBO – Martedì 21 aprile, alle 17.30, per il nuovo appuntamento della rassegna La Biblioteca incontra – stagione 2/2026, sarà nuovamente a Viterbo il filosofo e teologo Vito Mancuso p ... newtuscia.it ALBA (CU) sabato 23 maggio Arena Guido Sacerdote Via Accademiaore 18:00 - Nell’ambito della 11°Edizione del Festival #Circonomia 2026, incontro con prof. #VitoMancuso. Dettagli conferenza in fase di definizione. https://circonomia.it/programma/ - facebook.com facebook