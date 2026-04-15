Ritorna nell’Isola di San Servolo Officine di spiritualità | con Vito Mancuso Neva Papachristou Claudio Widmann Pietro Del Soldà

Dal 17 al 19 aprile 2026, l’isola di San Servolo a Venezia ospiterà la quarta edizione di Officine di Spiritualità. L’evento prevede una serie di incontri e workshop dedicati alla ricerca spirituale, con la partecipazione di relatori come Vito Mancuso, Neva Papachristou, Claudio Widmann e Pietro Del Soldà. L’iniziativa si svolgerà in modalità residenziale, offrendo ai partecipanti un’esperienza di formazione condivisa in un contesto immersivo.

Si svolgerà nell’isola di San Servolo a Venezia da venerdì 17 al 19 aprile 2026 la 4° edizione di Officine di Spiritualità, un’occasione per coltivare la propria ricerca spirituale in modalità residenziale, vivendo un’intensa esperienza di formazione insieme a persone animate dal comune interesse.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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