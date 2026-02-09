La notizia del giorno scuote la politica e i media italiani. La grande stampa, che per anni ha evitato di approfondire il caso Epstein, ora sembra cercare di spostare l’attenzione su Trump. Nel frattempo, Morgan McSweeney, capo gabinetto di Starmer, si dimette improvvisamente. La vicenda mette in discussione il ruolo della stampa e le alleanze politiche, aprendo uno squarcio sulla credibilità di chi controlla l’informazione.

La grande stampa ha insabbiato per anni il caso. Ora prova goffamente a coinvolgere Trump. Nel frattempo però si dimette Morgan McSweeney, capo gabinetto di Starmer. Per quanto la stampa internazionale si sia affannata a cercare prove di attività illegali commesse dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme con il faccendiere Jeffrey Epstein, i 3,5 milioni di files, 2.000 video e 180.000 foto pubblicati finora dal Dipartimento di Giustizia americano - con il benestare dell’amministrazione Trump, peraltro - segnano soprattutto la fine del mito della superiorità morale della sinistra globale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Re è nudo: con Epstein cade il mito della superiorità morale della sinistra liberal

Il caso Epstein continua a far tremare anche la sinistra europea.

Meloni si schiera con Pucci e attacca la sinistra, accusandola di doppia morale e di aver trasformato il suo spazio politico in un'area di sfottò contro la cultura e le tradizioni italiane.

Starmer è solo, via il suo braccio destro dopo il caso Mandelson-Epstein: voci di dimissioni del premier britannicoDAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA - Il re è nudo: sacrificando il suo capo dello staff, il primo ministro britannico Keir Starmer è rimasto senza scudo e senza parafulmine, esposto ormai agli attacchi ... corriere.it

Ai Grammy Awards Trump è il re nudoDall’altra parte dell’oceano, l’aria è sempre più tesa. La violenta stretta sull’immigrazione da parte del presidente degli Stati Uniti, attuata attraverso le agenzie federali Ice e Cbp, sta generando ... 2duerighe.com

Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscurati Il Dipartimento di Giustizia ha attribuito la responsabilità dei problemi a errori tecnici o umani facebook

Nei nuovi file sul caso #Epstein foto di nudi non censurate: “Danneggiano le vittime, fatto inquietante” x.com