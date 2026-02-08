Il Comune di Varenna | Inaccettabile la soppressione arbitraria della fermata dei bus sostitutivi

Il Comune di Varenna denuncia Trenord per aver deciso di sopprimere senza preavviso la fermata dei bus sostitutivi tra Varenna-Perledo e Colico. La decisione arriva in modo unilaterale, senza rispettare gli accordi presi in sede istituzionale. La notizia ha suscitato proteste tra i cittadini che usano quotidianamente il servizio.

Il comune di Varenna fa sapere che Trenord ha deciso "in maniera unilaterale e arbitraria" di sopprimere la fermata dei bus sostitutivi a Varenna-Perledo in direzione da Colico a Lecco, nonostante gli accordi raggiunti in sede istituzionale. Una scelta che ha fatto infuriare l'amministrazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Varenna Perledo

Ultime notizie su Varenna Perledo

Argomenti discussi: Trenord sopprime i bus a Varenna, il Comune valuta azioni legali; Varenna, braccio di ferro tra Comune e Trenord sui bus sostitutivi; Varenna, la replica di Trenord: Il Comune vieta i bus sostitutivi; Il Lago di Como ha già la polemica più rovente dell'anno: la furia del borgo famosissimo su Trenord.

