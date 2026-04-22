Dalla gara di Parma, ci sono state ripercussioni evidenti nelle scelte dei giocatori da parte dell'allenatore. Secondo alcune fonti, il difensore principale potrebbe tornare in campo per la prossima partita contro il Como, mentre un altro difensore avrebbe giocato solo nelle ultime tre partite. Le decisioni sulla formazione sembrano essere influenzate dal recente recupero e dal rendimento dei singoli in questa fase della stagione.

Le ferite lasciate dalla gara di Parma, secondo Mario Giuffredi, si sono fatte sentire anche nel rendimento successivo del Napoli. Intervenuto a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, l’agente ha letto così il momento della squadra, soffermandosi in particolare sul peso emotivo di quella prestazione e sulle motivazioni di chi vive il club con forte coinvolgimento. Nel suo intervento, Giuffredi ha citato anche Matteo Politano, sottolineando quanto il giocatore abbia accusato il livello mostrato dal gruppo. Allo stesso tempo ha ribadito che, al di là della delusione, il Napoli deve continuare a inseguire con decisione il secondo posto, obiettivo ritenuto ancora importante per il finale di stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giuffredi: “Di Lorenzo per Como-Napoli, Vergara nelle ultime tre”

GIUFFREDI a CN24: Futuro Conte e rientro Di Lorenzo-Vergara, vi dico tutto

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