Di Canio senza filtri | Calcio italiano invidioso all’estero è puro cinema L’Inter nel 2023 pescò bene nel 2025 fu brava contro squadre più forti

L’ex attaccante ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che all’estero si vive di spettacolo, mentre in Italia si soffre di invidia. Ha sottolineato come l’Inter abbia fatto scelte efficaci nel 2023, mentre nel 2025 ha affrontato con successo squadre più forti. Ha anche parlato del divario tra il calcio italiano e quello europeo, menzionando l’attenzione suscitata da giocatori come Leao e Lewandowski.

Inter News 24 Di Canio, l’ex attaccante analizza il divario con l’Europa: «Noi ci esaltiamo per Leao e aspettiamo Lewandowski». Il divario tra il calcio italiano e le grandi potenze europee resta un tema centrale nel dibattito sportivo nazionale. Ai microfoni de La Repubblica, Paolo Di Canio ha analizzato con la consueta schiettezza la differenza di mentalità e qualità tecnica emersa nelle ultime sfide continentali, stroncando l’atteggiamento spesso conservatore della critica nostrana. Di Canio: «Godzilla contro King Kong». Per Di Canio, le partite di vertice in Europa appartengono a un’altra categoria cinematografica. «Le corse palla al piede di quaranta metri, le scelte fatte e poi cambiate a duecento all’ora, il controllo totale.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Canio senza filtri: «Calcio italiano invidioso, all’estero è puro cinema. L’Inter nel 2023 pescò bene, nel 2025 fu brava contro squadre più forti» Notizie correlate Nel 2025 l’export italiano vola. Urso: “Mai così forti. Siamo 4° nel ranking mondiale”Esulta il Ministro delle Imprese per l'eclatante crescita delle esportazioni nel 2025 (+4,9). Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: «I nerazzurri sono i più forti ma nel calcio niente è impossibile»di Alberto PetrosilliConferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: D’Aversa, tecnico dei granata, ha presentato la sfida di domani contro i nerazzurri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Di Canio a Sky: Al Milan serve un Mateta. Leao monotono; Juventus, Di Canio Spalletti è la cosa migliore capitata alla Juve in 5 anni; Juventus Di Canio Spalletti è la cosa migliore capitata alla Juve in 5 anni. Di Canio senza freni sull'Inter: Chivu, il 'noi' diventerà un 'tu'. Barella? Pure ci fosse stato Brontolo...Un durissimo Paolo Di Canio nei confronti dell'Inter. Negli studi di SkySport, subito dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sui nerazzurri arrivata all'ultimo respiro, l'ex giocatore e oggi ... tuttosport.com Di Canio duro sul Milan: Squadra senza personalità. Leao cammina, Pulisic fa l'offesoPaolo Di Canio, talent di Sky, esalta la Lazio a Sky Calcio Club: Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata ... calciomercato.com Paolo Di Canio of Celtic x.com La buonanotte vogliamo darvela con questo tunnel delizioso di Paolo Di Canio a Billy Costacurta negli studi di Sky Sport #dicanio #costacurta - facebook.com facebook