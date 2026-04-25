Il tecnico dei granata ha parlato in vista della partita contro i nerazzurri, sottolineando che la squadra avversaria è considerata tra le più forti. Ha commentato che nel calcio niente può essere considerato impossibile, preparando i tifosi alla sfida di domani. La conferenza stampa si è concentrata sulla presentazione dell’incontro, senza commentare aspetti extra calcistici. La partita è prevista per domani e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

di Alberto Petrosilli Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: D’Aversa, tecnico dei granata, ha presentato la sfida di domani contro i nerazzurri. il tecnico granata Roberto D’Aversa ha caricato i suoi in conferenza stampa, ribadendo che il “Toro” giocherà a viso aperto per rovinare i piani della capolista. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Inter: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Affrontiamo un’Inter forte, ma non sta scritto da nessuna parte che non si possa battere: il Toro non deve partire sconfitto. Il bello del calcio è anche misurarci con i più bravi, non c’è motivazione più grande nell’affrontare una squadra che sta per vincere il titolo e in casa abbiamo avuto un percorso diverso rispetto alle trasferte.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa D’Aversa pre Torino Inter: «I nerazzurri sono i più forti ma nel calcio niente è impossibile»

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