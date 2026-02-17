Nel 2025 l’export italiano vola Urso | Mai così forti Siamo 4° nel ranking mondiale

Nel 2025, l’export italiano aumenta grazie a una domanda forte sia in Europa che negli Stati Uniti. Urso afferma che l’Italia è diventata la quarta potenza mondiale nelle esportazioni. La crescita è sostenuta da settori come la moda e l’automotive, che registrano record di vendite all’estero.

" Export in crescita nel 2025, anche verso gli Stati Uniti: smentiti i profeti di sventura. L'Italia sale al 4° posto nel ranking mondiale. Un risultato storico. Mai così forte, mai così competitivi ". Esulta il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo aver appreso i nuovi dati sulle esportazioni italiane. Perché secondo le rilevazioni del l'Istat continuano a crescere e a sorride all'Italia, registrando su base annua un eclatante +4,9% in termini monetari e del 3,6% in volume. Crescita anche su base mensile: +0,3%. I dati diffusi segnalano un aumento congiunturale anche su base mensile, sia nelle esportazioni (+0,3%) sia delle importazioni (+0,1%).

Istat, export nel 2025 torna positivo +3,3% valore +0,7% volume (2)La crescita delle esportazioni italiane nel 2025 si deve a un numero limitato di settori della manifattura, spiega l'Istat. (ANSA)

Nel 2025 l'export torna positivo (grazie all'aumento dei prezzi). A dicembre boom dell'import dagli UsaL'export italiano cresce del 3,3% nel 2025, trainato dall'aumento dei prezzi. A dicembre record di importazioni dagli Stati Uniti (+61,1%).

LA NARRAZIONE DEL GOVERNO SULL'EXPORT NON REGGE ALLA PROVA DEI NUMERI Le dichiarazioni del ministro Urso e di altri esponenti del centrodestra sull'andamento dell'export italiano confermano una lettura autoreferenziale che non trov