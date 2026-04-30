Di Canio critico | In Italia c’è chi si esalta per Leão e Lukaku mentre aspettiamo Lewandowski a 38 anni

In un'intervista a 'La Repubblica', Paolo Di Canio ha espresso commenti sul calcio italiano, evidenziando come ci siano tifosi che si entusiasmano per giocatori come Leão e Lukaku, mentre si aspetta ancora l’arrivo di un attaccante di livello mondiale, come Lewandowski, che a 38 anni continua a essere un obiettivo. Le sue parole si soffermano sulle differenze tra le aspettative dei sostenitori e la realtà delle operazioni di mercato delle squadre italiane.

In particolare, l'ex attaccante della Lazio fa notare che in Italia ci si esalta per campioni sulla via del tramonto o per giocatori come Leão e Lukaku: «Se sono tecnici, forti e veloci, costano troppo. E finiscono in Premier League, che racconto nel mio Premier Special, che tornerà su Sky venerdì 8 maggio. Poi ci sono i giganti nazionali, come Psg e Bayern, che ha speso 100 milioni per Kane trentenne. Da noi c’è chi si esalta per Lukaku e Leão, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni». Però con Luka Modric ha funzionato. Ecco la risposta di Paolo Di Canio: «Prima di lui c’erano stati Ribéry e Ronaldo. Mi ricorda quando i calciatori di Serie C, dopo il ritiro, venivano a giocare al Bar Corallo, al Quarticciolo, il mio quartiere a Roma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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