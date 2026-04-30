Di Canio ci va giù pesante | Lewandowski a 38 anni in Serie A mi ricorda i calciatori di C che dopo il ritiro venivano a giocare nel mio quartiere a Roma!

Paolo Di Canio ha commentato recentemente la situazione di Robert Lewandowski, sottolineando che a 38 anni il suo arrivo in Serie A ricorda i calciatori di seconda categoria che, dopo il ritiro, tornavano a giocare nel quartiere di Roma. Durante l'intervista a Repubblica, l’ex calciatore ha parlato anche del rapporto tra PSG e Bayern Monaco, senza però specificare dettagli. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su temi legati al calcio internazionale e alle prospettive future dell’attaccante polacco.

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