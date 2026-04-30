In un’intervista a ‘La Repubblica’, l’ex calciatore ha espresso un parere negativo sull’arrivo di Lewandowski, definendolo “l’inizio della fine”. Ha ricordato un episodio passato in cui alcuni calciatori di Serie C si recavano nel suo quartiere a Roma dopo aver smesso di giocare. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e gli esperti del settore.

di Francesco Spagnolo Di Canio in una lunga intervista ai microfoni de ‘La Repubblica’ ha sconsigliato l’arrivo di Lewandowski. Ecco cosa ha detto l’ex attaccante. Paolo Di Canio, noto ex calciatore e oggi apprezzato opinionista televisivo, ha rilasciato una lunga e pungente intervista sulle pagine del quotidiano Repubblica. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Da noi c’è chi si esalta per Lukaku e Leao, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni. Mi ricorda quando i calciatori di Serie C, dopo il ritiro, venivano a giocare al Bar Corallo, al Quarticciolo, il mio quartiere a Roma. Li vedevamo e dicevamo: “Ammazza che forte, oh!”.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Canio contro l’arrivo di Lewandowski: «E’ l’inizio della fine. Mi ricorda quando i calciatori di C venivano a giocare al mio quartiere a Roma una volta ritirati»

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Paolo Di Canio of Celtic x.com

La buonanotte vogliamo darvela con questo tunnel delizioso di Paolo Di Canio a Billy Costacurta negli studi di Sky Sport #dicanio #costacurta - facebook.com facebook