Nella semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, il match si è concluso con un pareggio di 1-1. La partita si è giocata ieri e ha visto protagonisti i due team, con un episodio che ha coinvolto il tecnico dell’Atletico e un calciatore dell’Arsenal. Questo confronto ha attirato l’attenzione per lo scontro tra il tecnico e un giocatore, mentre sul campo si sono viste azioni e gol che hanno deciso il risultato.

Ieri c’è stata la seconda semifinale d’andata di Champions League, quella tra Atletico Madrid e Arsenal terminata 1-1. Di certo molto diversa dal match di due giorni fa tra Psg e Bayern Monaco (5-4); c’era da aspettarselo, sono due squadre che giocano un calcio differente dai due club dall’altra parte del tabellone. Athletic commenta così: “Dopo la festa dei gol, la routine. Dopo la sinfonia, lo scontro di strada”. Atletico Madrid-Arsenal una semifinale nettamente diversa da Psg-Bayern Monaco. Un match deciso da tre rigori, due segnati e un rigore revocato che resta fortemente dubbio. Il Net scrive che la partita si è decisa più tra le due aree tecniche e al monitor del Var.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Atletico-Arsenal ci si ricorda solo lo scontro tra Simeone e White

Notizie correlate

Ben White provoca Simeone calpestando lo stemma dell’Atletico: scontro nel tunnel degli spogliatoiBen White provoca l'Atletico Madrid calpestando lo stemma del club poggiato all'esterno del terreno di gioco.

LIVE Alle 21 Atletico-Arsenal, le ufficiali: Simeone con Oblak, solo panchina per Saka(4-3-3) Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Le pagelle di Atletico-Arsenal: i voti della semifinale di Champions; Due rigori e mezzo e 1-1 tra Atletico e Arsenal: tutto in bilico; [DIRETTA]TV!] Atletico Madrid - Arsenal dove vederla | 29 aprile 2026; Atletico Madrid-Arsenal oggi, semifinale Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Atletico Madrid-Arsenal 1-1: pari di rigore al MetropolitanoDiretta Atletico Madrid-Arsenal di mercoledì 29 aprile 2026: gara decisa da due rigori prima trasformato da Gyokeres nel primo tempo quindi da Alvarez nella ripresa ... calciomagazine.net

Atletico Madrid-Arsenal, che delusione dopo PSG-Bayern e Di Canio boccia Lookman: Non è un grande giocatoreSimeone e Arteta non hanno replicato lo spettacolo di Psg-Bayern: match monoritmo al Wanda Metropolitano. E nel mirino della critica finisce anche Lookman. sport.virgilio.it

Di Atletico-Arsenal ci si ricorda solo lo scontro tra Simeone e White Athletic fa il paragone tra le due semifinali di Champions e pur provando a difendere anche la seconda, non trattiene la nostalgia per lo spettacolo di Psg-Bayern https://www.ilnapolista.it/2026 - facebook.com facebook

Atletico Madrid-Arsenal, semifinale di Champions 1-1: due gol dal dischetto, si decide tutto a Londra x.com