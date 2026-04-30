Il ministro ha dichiarato che un paese con un alto livello di indebitamento non può essere considerato completamente indipendente, poiché la sua autonomia viene influenzata dai mercati finanziari, dagli interessi sul debito e dalle limitazioni fiscali. La sua affermazione si inserisce nel dibattito sulla sostenibilità del debito pubblico e sulle conseguenze di un elevato debito nazionale sulla capacità decisionale dello Stato.

Un Paese fortemente indebitato non può dirsi pienamente libero, perché la sua autonomia resta inevitabilmente condizionata dai mercati, dagli interessi sul debito e dai margini fiscali ridotti. È da questo principio di realtà che Giancarlo Giorgetti ha impostato alla Camera la sua replica sul Documento di finanza pubblica 2026, rivendicando una linea di serietà che parte dai dati oggettivi e non dalle promesse irrealizzabili. Il ministro ha richiamato il “principio di realismo” come bussola indispensabile per comprendere la condizione italiana, segnata da decisioni del passato che ancora oggi pesano sulla competitività nazionale. “Questo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dfp, Giorgetti: "Un Paese indebitato non è libero"

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