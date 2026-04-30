Dfp al voto Giorgetti | Un Paese indebitato non è totalmente libero Oggi intervento su accise

(Adnkronos) – Serve un "principio di realismo" per capire i dati oggettivi del Paese e "non per scaricare su altri", come il fatto che si sia rinunciato al nucleare o l'alto debito. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla Camera nelle repliche durante il dibattito sul Dfp, dicendo di invidiare l'ampio margine di bilancio dei tedeschi. "Chi ignora questo dato ignora la realtà", afferma il ministro. "Un Paese indebitato non è totalmente libero, dato che non si può ignorare o la sostenibilità del debito diventerà un vero, grosso problema", sottolinea. Poco prima, interpellato dai cronisti nel Transatlantico sui contenuti della risoluzione della maggioranza sul Dfp, aveva ribadito: su un eventuale richiesta di scostamento "decide il Parlamento".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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