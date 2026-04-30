Nel dibattito sul Documento di finanza pubblica si registrano tensioni all’interno della maggioranza di governo. Alcuni esponenti sottolineano la necessità di mantenere un atteggiamento realistico e prudente, evidenziando come l’Italia debba affrontare le conseguenze delle scelte fatte in passato. Le discussioni riguardano le strategie di bilancio e le misure da adottare per garantire la stabilità economica, con opinioni divergenti tra i membri dell’esecutivo.

Nel dibattito sul Documento di finanza pubblica (Dfp) emergono divisioni nella maggioranza: da una parte richieste di interventi più forti dall'altra la linea prudente del ministro Giorgetti Un generico richiamo alla “flessibilità” non basta più: dentro la maggioranza cresce ilmalumore sul Documento di finanza pubblica (Dfp).Mentre alla Camera e al Senato è già iniziata la discussione sulle risoluzioni, emergono tensioni soprattutto nei confronti deitecnici del ministero dell’Economia, autori della bozza che a breve dovrà comunque essere sostenuta e votata dai partiti di governo. Il punto centrale riguarda proprio ilconcetto di flessibilità europea.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dfp, Giorgetti: ‘Serve realismo e prudenza, l’Italia porta il peso di scelte passate’

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