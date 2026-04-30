Dfp Giorgetti | Il debito non ci rende liberi

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha dichiarato che un paese con un alto livello di debito non può considerarsi completamente libero, poiché il peso di questa condizione rappresenta un vincolo difficile da ignorare. Ha aggiunto che la sostenibilità del debito sarà una questione centrale per chiunque dovrà affrontare questa sfida in futuro, sottolineando l’importanza di considerare il dato di partenza.

“ Un Paese indebitato non è totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si può ignorare. La sostenibilità del debito diventerà un grosso problema per chiunque dovrà assicurala”, se si ignora il dato di partenza. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, replicando in Aula alla Camera al termine del dibattito sul Dfp. “Questo Paese – osserva Giorgetti – ha il debito più elevato in percentuale d’Europa. Io invidio il collega francese o spagnolo perché hanno l’energia nucleare, o il collega tedesco, che ha spazi fiscali che noi non abbiamo. È questo il dato da cui partire, chi ignora questo dato, ignora la realtà e non si può fare politica ignorando la realtà “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dfp, Giorgetti: “Il debito non ci rende liberi” Notizie correlate Leggi anche: Crescita in frenata e nessuna flessibilità in Ue: il Dfp inguaia Giorgetti Dfp, Giorgetti mette i conti in sicurezzaIl Documento di finanza pubblica (Dfp) fotografa un'Italia che regge all'urto di uno scenario internazionale profondamente mutato, ma la fotografia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Approvato il Documento di finanza pubblica 2026; Dfp, Giorgetti: Margini di bilancio assottigliati. Meloni: Conti sono in ordine; Deficit al 3,1%, l’Italia resta nella procedura Ue, Giorgetti: Ora serve flessibilità; Dfp, PIL in calo (da +0,7% a +0,6%) in 2026 e 2027. Giorgetti: Stime andranno riviste. Dfp alla Camera, via al voto. Giorgetti: Il Parlamento decide sullo scostamento. Il debito limita la libertà di azioneIl ministro dell’Economia richiama la necessità di flessibilità nella cornice europea e sottolinea i vincoli dei conti pubblici: L’Italia ha un debito elevato, non possiamo ignorarlo ... affaritaliani.it Giorgetti: chi propone di spendere ignora vincolo debito, non siamo liberi(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Un Paese indebitato non e' totalmente libero, dipende da questo vincolo che non si puo' ignorare: se ... ilsole24ore.com CON IL DFP GIORGETTI CELEBRA IL FUNERALE DELLA CRESCITA Cercando di nascondere il tutto dietro il velo dell’avanzo primario e di considerazioni "moraleggianti", il ministro Giorgetti ha definitivamente celebrato il funerale della crescita economic - facebook.com facebook Maggioranza, nella risoluzione al #Dfp si chiedono misure dell’Unione Europea a favore dei settori a rischio di @aciapparoni x.com