Ok del Cdm al Dfp Giorgetti | L’Italia potrebbe muoversi da sola sullo scostamento di bilancio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Documento di finanza pubblica, nel quale il governo ha delineato le linee guida per le politiche economiche e di bilancio. Durante la riunione, un ministro ha dichiarato che l’Italia potrebbe agire autonomamente in relazione alla richiesta di scostamento di bilancio. La decisione arriva in un momento di confronto tra le istituzioni e le parti interessate sulle strategie economiche nazionali.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Documento di finanza pubblica in cui il governo ha «adeguato il Pil per il 2026 e 2027, che scende nel 2026 da 0,7 a 0,6 per cento, nel 2027 dal 0,8 a 0,6 e nel 2028 da 0,9 a 0,8», ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: «La naturale premessa è che non viviamo in circostanze normali, ma di tipo totalmente eccezionale e quindi le previsioni contenute nel documento, validate dall’Ufficio parlamentare di bilancio, inevitabilmente sono già oggi discutibili ma – ahimè – nelle prossime settimane meritevoli di ulteriori aggiornamenti». Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ok del Cdm al Dfp, Giorgetti: «L’Italia potrebbe muoversi da sola sullo scostamento di bilancio» Notizie correlate Pil rivisto al ribasso. Giorgetti, non escludo di muoverci da soli sullo scostamentoIl governo lima le stime di crescita: nel Dfp approvato dal cdm il Pil scende nel 2026 da 0,7 a 0,6%, nel 2027 da 0,8 a 0,6% e nel 2028 da 0,9 a 0,8%. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica; La sfida del 3%, arriva il verdetto sul deficit dell'Italia; Zes: Bonavitacola, 'due tavoli tematici su misure regionali e strumenti finanziari'; Rigatoni al ragù e penne alla puttanesca, gli italiani che cucinano al Coachella. Giorgetti, ok al Dfp: Circostanze eccezionali, sui conti potremmo muoverci da soli. Deficit al 3,1% nel 2025, resta procedura d’infrazioneVia libera del Cdm al Documento di finanza pubblica. Giorgetti su Patto di Stabilità: Non ho chiesto deroghe, ma flessibilità. Previsioni sul futuro? Chiedete a Trump. Guardo con favore a ... firstonline.info Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblicaGiorgetti, 'sul documento siamo realisti' ... msn.com Leggi per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/al-via-cdm-il-varo-documento-finanza-pubblica-AISUPZdC #Cdm #Dfp #Giorgetti #IlSole24Ore - facebook.com facebook Leggi per approfondire: ilsole24ore.com/art/al-via-cdm… #Cdm #Dfp #Giorgetti #IlSole24Ore x.com