Il Documento di finanza pubblica mostra un’Italia che riesce a mantenere stabile la propria situazione economica nonostante le sfide di un contesto internazionale in rapida evoluzione. Tuttavia, le analisi contenute nel rapporto potrebbero presto richiedere aggiornamenti, poiché le condizioni globali continuano a cambiare rapidamente. I dati evidenziano una gestione attenta delle finanze pubbliche, anche se alcuni indicatori suggeriscono possibili aggiustamenti futuri.

Il Documento di finanza pubblica (Dfp) fotografa un'Italia che regge all'urto di uno scenario internazionale profondamente mutato, ma la fotografia rischia già di essere vecchia. Lo ammette per primo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che nella presentazione avverte che le stime "richiederanno aggiornamenti". Il quadro, riconosce, è "in peggioramento rispetto allo scorso autunno", a causa di "elementi che operano in senso stagflativo", legati alla guerra in Medioriente. Eppure, la strategia di fondo resta immutata: prudenza, credibilità e, soprattutto, conti sotto controllo. Le previsioni di crescita che il governo ha iscritto nel documento sono dello 0,6% per il 2025 e per il 2026, con una risalita allo 0,8% nel biennio successivo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dfp, Giorgetti mette i conti in sicurezza

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