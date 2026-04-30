Dexter | Resurrection 2 un' icona dell' horror entra nel cast

Il produttore Scott Reynolds, con una foto scattata sul set condivisa online, ha svelato l'arrivo tra gli interpreti di una star del cinema. Nel cast di Dexter: Resurrection 2 ci sarà anche un'icona del cinema horror, senza però rivelare il personaggio che interpreterà nelle puntate. Le riprese sono attualmente in corso e il produttore e autore Scott Reynolds ha condiviso una foto dal set per annunciare il recente arrivo tra le fila di interpreti. Non proseguite con la lettura se non volete! Un'icona del cinema horror nel cast di Dexter Reynolds ha condiviso la notizia dal set di Dexter: Resurrection dichiarando: "Sono passati 13 giorni. Non potevamo fare resistenza.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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#Dexter: Resurrection Season 2 Teaser - Meet the New York Ripper

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