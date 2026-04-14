L'attore Dan Stevens si unisce al cast di Dexter: Resurrection 2, la nuova stagione dello show che riprende la vicenda di Dexter Morgan. La serie televisiva, nota per aver riportato in scena il personaggio protagonista, torna con nuovi episodi. Stevens interpreterà un ruolo che, secondo le fonti, avrà un legame diretto con le trame principali dello spettacolo. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sul personaggio né sulle sue funzioni all’interno della storia.

L'attore farà parte degli interpreti dei nuovi episodi dello show che ha riportato sul piccolo schermo la storia di Dexter Morgan. La stagione 2 della serie Dexter: Resurrection potrà contare sulla presenza di Dan Stevens nel cast, con un ruolo davvero 'letale'. I nuovi episodi potranno contare su un gruppo di interpreti di alto livello, che comprende anche il ritorno di Uma Thurman nella parte di Charley. Non proseguite con la lettura se non volete! Il ruolo affidato a Stevens in Dexter: Resurrection Dan Stevens avrà il ruolo di Owen Stark, ovvero il Five Borough Killer, nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, il progetto targato Showtime di cui potete leggere la nostra recensione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dexter: Resurrection 2, Dan Stevens entra nel cast con un ruolo 'letale'

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