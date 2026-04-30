Derby del Cuore sport e inclusione protagonisti | oltre 200 studenti in campo | FOTO

Oltre 200 studenti hanno partecipato quest’anno al “Derby del Cuore”, evento organizzato dall’Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe. La manifestazione, che unisce sport e inclusione, si svolge ogni anno nel calendario scolastico e coinvolge i giovani in un’attività che promuove valori come la solidarietà e la collaborazione. La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra i partecipanti, rafforzando il legame tra scuola e comunità.

Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Guido Carli di Casal di Principe ha rinnovato uno degli appuntamenti più significativi del calendario scolastico e sociale del territorio: il “Derby del Cuore”. Una manifestazione sportiva che unisce calcio, valori educativi e inclusione, giunta ormai alla sua.🔗 Leggi su Casertanews.it

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