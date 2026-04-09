Si è svolta allo Stadio Adriatico la seconda edizione di “In pista per l'autismo”, un evento che ha coinvolto circa 600 studenti. La giornata è stata caratterizzata da una lunga coda colorata e rumorosa, accompagnata dalle risate dei partecipanti. La manifestazione ha unito sport e inclusione, attirando un pubblico numeroso e variegato. Le attività si sono svolte in un clima di festa, con i giovani protagonisti che hanno condiviso momenti di gioco e socializzazione.

Una giornata di festa e una grande coda colorata e rumorosa e quel rumore erano le risate dei 600 studenti che hanno affollato lo Stadio Adriatico per la manifestazione “In pista per l'autismo”, capace di coniugare sport e inclusione, alla sua seconda edizione. “Abbiamo scommesso sui ragazzi che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Rinviato per maltempo l'evento "In pista per l'autismo": ecco quando i 500 studenti si ritroveranno all'AdriaticoSi doveva svolgere martedì 31 marzo la seconda edizione della giornata di sport e inclusione, ma le previsioni hanno costretto a rimandare tutto:...

Sport Expo Week 2026, Verona festeggia vent’anni di sport e inclusione con un evento diffusoDal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week.

Temi più discussi: Un solo sport: venerdì a Cles il valore dell’inclusione al centro del dibattito tra sport, salute e territorio; Sport e inclusione: a Crosia il confronto sulle disabilità in vista della Giornata Nazionale; Sport e inclusione al Castello di Desenzano; Sport e inclusione, la Ginnastica Pavese presenta i risultati del progetto Ginnastica a Modo Mio.

Sport e inclusione, In pista per l'autismo si conferma un evento vincente: 600 studenti in festa all'Adriatico [FOTO]Abbiamo scommesso sui ragazzi che vivono nello spettro autistico e abbiamo vinto la scommessa, sottolinea Rocini, presidente di NeurodivergentLab aps che organizza l'evento in collaborazione con alt ... ilpescara.it

Sezze, sport e inclusione in due giornate di eventi: ospite l’ex campione azzurro Jack GalandaIl 10 e 11 aprile appuntamenti nelle scuole, panel con atleti e giornalisti, una mostra dedicata alla Nazionale e la consegna del Premio Ercole-Città di Sezze ... roma.repubblica.it

Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, BBC Sport ha smentito seccamente quanto riportato da Erik van Haren (De Telegraaf) riguardo a un possibile approdo di Andrea Stella in Ferrari dal 2028. Secondo l'emittente britannica, non ci sarebbe alc - facebook.com facebook

Il #Papa afferma che, in tempi di guerre, lo #sport promuove la logica dell’incontro. Mette poi in guardia gli atleti dalla tentazione della “prestazione a ogni costo” che può condurre al #doping, e dalla logica del profitto “che trasforma il gioco in mercato” x.com