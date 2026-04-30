Venerdì 1 maggio 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Deportivo La Coruña e Leganes. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono disponibili quote e pronostici per chi intende scommettere. La squadra di casa ha ottenuto quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto partite, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Deportivo.

Quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione diretta, mentre il Leganes ha perso tre delle ultime quattro partite disputate tornando a guardarsi le spalle perché sei punti di margine sul quartultimo posto non sono pochi ma ci sono ancora cinque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per il Dépor

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