Malaga-Leganes sabato 28 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Occasione per i Boquerones

Sabato 28 marzo 2026 alle 18:30 si svolgerà la partita tra Malaga e Leganés, con i biglietti già esauriti da diversi giorni. Per assistere all’incontro dal vivo, chi non ha ancora acquistato il biglietto dovrà attendere eventuali rinunce di abbonati. La sfida si giocherà allo stadio “La Rosaleda” e rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa.

I biglietti per la sfida tra Malaga e Leganés sono esauriti da giorni e a questo punto chi vuole entrare a “La Rosaleda” potrà farlo solo tramite la rinuncia di qualche abbonato. La risposta del malaguismo non sorprende più di tanto: con tredici punti in cinque giornate la squadra di Funes si è inserita nella. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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