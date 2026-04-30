Dentro il discorso di re Carlo al Congresso che ha reso Trump geloso | le battute gli applausi e le frecciatine politiche

Durante il suo discorso al Congresso, il re ha parlato dei sistemi di pesi e contrappesi nelle istituzioni, suscitando reazioni tra i presenti. Il commento di alcuni ha portato a battute, applausi e frecciatine politiche, mentre altri hanno ascoltato in silenzio. Tra i presenti si sono notate reazioni diverse, con alcuni che hanno mostrato entusiasmo e altri che hanno espresso scetticismo. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha generato discussioni sui temi trattati.

Dalla balconata, un uomo vestito da George Washington osservava re Carlo III farsi strada tra la folla e salire sul podio. L’incedere lento e tortuoso del sovrano era scandito da strette di mano con il giudice Stephen Breyer e il Capo dello stato maggiore congiunto Dan Caine. Il tutto accompagnato da una fragorosa standing ovation durata più di due minuti. La sala era gremita. I membri dello staff del Congresso erano allineati lungo le pareti. In barba alle regole della Camera, i parlamentari hanno tirato fuori i loro iPhone per scattare foto. Quando questo discendente di re Giorgio III ha ringraziato «il popolo americano per averci accolto negli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza», sono balzati tutti in piedi ad applaudire.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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