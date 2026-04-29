Durante una recente seduta del Congresso degli Stati Uniti, il re ha pronunciato un discorso in cui ha espresso il suo sostegno alla NATO e ha rivolto alcune critiche a un ex presidente riguardo alle relazioni con il Canada e l’Ucraina. Il quotidiano newyorkese ha commentato che il suo intervento si è distinto per la sua presenza e per l’atteggiamento dimostrato, senza però entrare in analisi o giudizi di merito.

Per il New York Times il suo discorso “è stata una dimostrazione di statura politica che molti, in queste aule, hanno tentato invano di raggiungere”. Le “aule” a cui fa riferimento sono quelle del Congresso americano, dove Re Carlo III ha tenuto un discorso che ha ricevuto consensi bipartisan dagli scranni repubblicani e democratici. Lo stesso onore era toccato in precedenza solo alla madre, la regina Elisabetta II, nel 1991. A sintetizzarne il contenuto, il Telegraph: l’intervento del sovrano, si legge sul giornale inglese, ha rappresentato “una raffinata operazione diplomatica” dove “sotto toni eleganti e riferimenti culturali”, il sovrano...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo conquista il Congresso Usa: il discorso pro-Nato e le frecciate a Trump su Canada e Ucraina

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