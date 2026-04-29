Il presidente degli Stati Uniti ha accolto il sovrano britannico e la consorte per una cena ufficiale nella Casa Bianca. Durante l'incontro, Trump ha commentato positivamente il discorso pronunciato al Congresso dal re. La serata si è svolta nella Sala Est, con i due capi di stato seduti a tavola insieme. La visita rappresenta un momento di relazione tra le due nazioni, con scambi di parole e incontri ufficiali.

Il presidente Donald Trump ha ospitato re Carlo III e la regina Camilla per una cena di Stato nella Sala Est della Casa Bianca. I due leader si sono incontrati in privato nello Studio Ovale per un colloquio che Trump ha poi definito «davvero positivo», aggiungendo che Carlo III è una «persona fantastica». Circa 130 gli ospiti della cena. Durante un discorso di circa 20 minuti al Congresso all’inizio della giornata il re, che è espressamente apolitico, non ha mai criticato direttamente Trump. Tuttavia, il contrasto era a tratti evidente e alcuni commentatori britannici hanno descritto il suo discorso come più politico di quanto si aspettassero.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Donald Trump a Re Carlo III: "Il discorso al Congresso è stato fantastico"

Trump Praises King Charles Speech As State Dinner Toast Begins At White House | APT

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