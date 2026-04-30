Il re di Svezia ha festeggiato i suoi 80 anni con una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti di monarchie europee. La giornata è stata caratterizzata da un ricevimento formale e da fotografie ufficiali che mostrano i vari membri delle famiglie reali presenti. Tra gli ospiti si sono visti diversi capi di Stato e membri di famiglie reali, tutti riuniti per rendere omaggio al sovrano nel giorno del suo compleanno.

Questa festa, per struttura e partecipazione internazionale, ha avuto il sapore di un vero e proprio vertice reale, culminato nel gran finale ovvero nel tradizionale banchetto serale durante il quale hanno sfilato numerosi rappresentanti delle monarchie europee. E naturalmente, come vuole il protocollo, le reali erano in abito lungo con il capo adornato da tiare scintillanti. I primi ad arrivare sono stati i membri della famiglia reale svedese, presente al gran completo: re Carlo Gustavo di Svezia con la regina Silvia, la principessa ereditaria Victoria di Svezia con il principe Daniel di Svezia e la principessa Estelle, 14 anni, che ha debuttato questa sera in una cena di gala, mostrando grande carattere e presenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dentro il banchetto reale per gli 80 anni di re Carlo Gustavo di Svezia con tante teste coronate: il racconto e le foto

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