Dentro al mondo Xiaomi il gigante degli smartphone alla conquista dell’automobile

Il settore automobilistico sta assistendo a un ingresso sempre più deciso di aziende tecnologiche note per i loro smartphone. Tra queste, alcune hanno già annunciato progetti di sviluppo e partnership che riguardano il mondo delle auto, mentre altri modelli e iniziative sono in fase di lancio o di pianificazione. La presenza di queste aziende nel mercato automobilistico si sta rafforzando, con un interesse crescente verso la mobilità e le nuove tecnologie.

La Cina ha già sott’occhio il pieno potenziale di Xiaomi, ora tocca all’Europa. Tra i colossi nazionali nel campo degli smartphone e degli elettrodomestici con oltre 2.000 prodotti, Xiaomi - nata solamente il 6 aprile 2010 e quotata sulla borsa di Hong Kong nel 2018 - si è rapidamente evoluta anno dopo anno acquisendo, in ambito nazionale, lo status di leader nell’elettronica di consumo, IoT e smartphone appunto. In Europa è conosciuta soprattutto per la propria linea di cellulari premium, completata dai brand Redmi (dai prezzi competitivi) e Poco (per chi cerca una scheda tecnica "ammiraglia" per giochi e multitasking). Non...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dentro al mondo Xiaomi, il gigante degli smartphone alla conquista dell’automobile Notizie correlate Il settore dell'automobile è il più instabile al mondoCrescita economica globale moderata, politiche monetarie ancora restrittive, inflazione in rallentamento ma su livelli strutturalmente più elevati... Raffaello alla conquista dell’America: al Met di New York capolavori da tutto il mondo per celebrare un narratore formidabile“Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell’accumulare in una persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Com’è dentro la nuova Xiaomi SU7? In Cina l’hanno smontata; Dentro la fabbrica dell'espansione smartphone europea di Xiaomi; Quale smartphone comprare a 150 euro (aprile 2026). La cinese #Xiaomi ha aperto il suo nuovo hub dedicato alla Ricerca e Sviluppo in Germania, a Monaco di Baviera. La scelta della città non sembra affatto casuale dato che molti ingegneri e designer provengono proprio da #Bmw... x.com Tra un attimo e l’altro. #LeicaLeitzphone #LeicaCamera Xiaomi Creator: @alessiocesario7 - facebook.com facebook