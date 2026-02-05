Il settore dell' automobile è il più instabile al mondo

Il settore delle auto resta il più instabile al mondo. Un nuovo rapporto di Arval mostra che i problemi legati all’auto sono ormai strutturali e difficili da risolvere. Le sfide sulla mobilità cambiano velocemente e le aziende devono adattarsi per non restare indietro.

Crescita economica globale moderata, politiche monetarie ancora restrittive, inflazione in rallentamento ma su livelli strutturalmente più elevati rispetto al periodo pre-Covid e tensioni geopolitiche persistenti: non stupisce che in un momento storico come questo, il settore automobilistico faccia tanta, tanta fatica a ritrovare l'antico smalto soprattutto in Europa. La conferma arriva dall'Automotive country trends, il consueto rapporto di Arval mobility observatory: è l’osservatorio sulla mobilità della società leader nel settore del noleggio auto a lungo termine, riconosciuto come uno dei centri di analisi più autorevoli nel settore delle flotte aziendali e della mobilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il settore dell'automobile è il più instabile al mondo Approfondimenti su Arval Mobilità Meteo: ciclone invernale in arrivo. Settimana di Natale instabile con freddo, pioggia e neve. Domenica il Solstizio, il giorno più breve dell'anno La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al Museo dell'automobile di Torino Il Museo dell'Automobile di Torino ha ospitato oggi la cerimonia di chiusura del 120° anniversario dell'Automobile Club d'Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Codice P050D: Risolvi il Minimo Irregolare all'Avviamento a Freddo! Ultime notizie su Arval Mobilità Argomenti discussi: Trasformare la passione per le auto in un lavoro vero: si può fare così; Piazza Affari: lieve rialzo per il settore automotive dell'Italia; L’intervista a Di Sipio: Ecco perché la Cina primeggia nel settore dell’auto; Lectra individua cinque tendenze chiave che trasformeranno il settore entro il 2026. Auto, il governo scongela le misure per sostenere l’industriaLe battaglie diplomatiche condotte in Europa non sono sufficienti per definire una politica industriale nel settore dell’auto. Dopo lunghi mesi in cui il focus si era spostato sulla revisione ... msn.com Il mercato italiano dell'auto cresce del 6,18% a gennaio. Volano le elettricheIl mercato italiano dell'auto inizia il 2026 con il segno positivo: a gennaio - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 141.980 auto, il 6,18% in più dello mese del 2025. ansa.it Koji Sato, CEO di Toyota, è stato nominato Presidente della Japan Automobile Manufacturers Association (Jama), una delle organizzazioni più influenti del settore automobilistico globale. Succede a Masanori Katayama, Presidente e CEO di Isuzu, che assum facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.