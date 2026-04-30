Della Pelle Grande Guardiagrele apre la sede del comitato elettorale e inizia il tour delle contrade

Della Pelle, candidato sindaco di Guardiagrele, ha inaugurato la nuova sede del comitato elettorale e ha avviato un ciclo di incontri nelle diverse contrade del paese. La prima tappa si è svolta a San Leonardo, presso l’associazione Valle del Sole, dove si sono affrontati argomenti legati alla vita quotidiana dei residenti. Questi incontri continueranno nelle altre zone di Guardiagrele nei prossimi giorni.

Una serie di incontri pubblici nelle contrade di Guardiagrele promossa dalla lista Grande Guardiagrele — Della Pelle Sindaco ha preso il via nei giorni scorsi con il primo appuntamento tenutosi a San Leonardo, presso l’associazione Valle del Sole: si è parlato di temi legati alla vita quotidiana.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Guardiagrele, il candidato sindaco Della Pelle apre la campagna elettoraleÈ partita da Piazza Santa Maria Maggiore la campagna elettorale della lista Grande Guardiagrele – Della Pelle Sindaco, in vista delle elezioni... VI Quartiere, Valbruzzi apre il comitato: il “no ponte” al centro della sfida elettoraleParte da Torre Faro la corsa di Mariella Valbruzzi alla presidenza del VI Quartiere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Guardiagrele: Della Pelle annuncia la candidatura a sindaco; Comunali 2026, l'ex assessore e docente universitario Della Pelle sfida il sindaco uscente; VOTO GUARDIAGRELE: SFIDA TRA DI PRINZIO E DELLA PELLE, TUTTI I CANDIDATI IN LISTA; Guardiagrele al voto: Della Pelle sfiderà il sindaco uscente Di Prinzio alle prossime elezioni. Elezioni Guardiagrele: Della Pelle annuncia la candidatura a sindacoSi è svolto ieri mattina a Guardiagrele il primo incontro pubblico di Piergiorgio Della Pelle, nel corso del quale il professore universitario, già assessore all’ambiente e innovazione, ha annunciato ... rete8.it Come rallentare l'invecchiamento della pelle?Mantenere una pelle soda, tonica e liscia il più a lungo possibile è il miraggio di ogni donna. Perché e come invecchia la nostra pelle? Come possiamo ritardare questo fenomeno in modo naturale? C'è ... ilgiornale.it La skincare che imita i meccanismi naturali della pelle, per risultati più equilibrati e duraturi. - facebook.com facebook