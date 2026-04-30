Due persone sono state arrestate e si trovano in carcere in relazione all’omicidio avvenuto a Taormina. L’episodio è collegato alla morte di un uomo, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il trasferimento della salma verso Castiglione di Sicilia. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle modalità dell’omicidio.

? Cosa sapere Due accusati in carcere per l'omicidio di Giuseppe Florio avvenuto a Taormina.. Le telecamere hanno documentato il trasporto della salma verso Castiglione di Sicilia.. Il GIP di Messina ha disposto il carcere per Giuseppa Carmela Bianchino, di 50 anni, e Gaetano Urfalino, 39, accusati di aver ucciso Giuseppe Florio a Taormina prima di abbandonare il corpo nelle campagne di Castiglione di Sicilia. La decisione del giudice dell'udienza preliminare arriva dopo la richiesta della Procura guidata da Antonio D'Amato, mentre una terza indagata, una donna di 53 anni originaria di Sesto San Giovanni, è stata lasciata in libertà con l'accusa di occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto per un bancomat: due accusati in carcere dopo l’omicidio

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