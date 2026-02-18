Danilo Restivo l’assassino di Elisa Claps potrebbe avere ucciso un’altra studentessa in Inghilterra Per il delitto è in carcere un altro uomo la sorella | Dopo il delitto a Potenza lui ha ucciso altre due donne per l’incompetenza della polizia italiana e inglese

Danilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps, potrebbe aver ucciso un’altra giovane in Inghilterra. La sorella dell’uomo denuncia che, dopo il delitto di Potenza, Restivo avrebbe commesso altri due omicidi, sfruttando l’inefficienza delle forze di polizia italiane e inglesi. Un’indagine della Bbc solleva nuovi sospetti sul suo possibile coinvolgimento nell’omicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, scomparsa nel 2002 a Bournemouth. La vicenda si arricchisce di dettagli che alimentano i dubbi sulla sua reale colpevolezza.

Un’inchiesta della Bbc apre i dubbi sul coinvolgimento dell’assassino di Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel 1993 e ritrovata morta 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza, nell’omicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin a Bournemouth nel 2002. Per il delitto è stato condannato all’ergastolo Omar Benguit. La sorella dell’uomo sostiene che il vero colpevole sia Danilo Restivo. Un’indagine della Bbc mette in discussione la correttezza delle indagini della polizia inglese, parlando di testimonianze manipolate e prove ignorate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

