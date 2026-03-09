Tre cittadini stranieri, accusati di essere scafisti, sono stati assolti in primo grado dal tribunale di Locri dopo aver trascorso circa due anni e mezzo in carcere. La decisione è arrivata a seguito di un procedimento giudiziario che ha avuto inizio con le accuse iniziali e si è concluso con l’assoluzione definitiva.

I tre uomini erano accusati di aver trasportato 85 migranti fino al porto di Roccella Ionica, ma i giudici non hanno riconosciuto le responsabilità contestate Tre cittadini stranieri sono stati assolti in primo grado dal tribunale di Locri dopo aver trascorso circa due anni e mezzo in carcere con l’accusa di essere scafisti. È quanto riportato da Ansa. Si tratta di un 36enne iraniano, un 28enne iracheno e un 40enne turco, arrestati al porto di Roccella Ionica in seguito allo sbarco di 85 migranti di varie nazionalità avvenuto l’1 settembre 2023. L’arrivo dei migranti nello scalo della Locride era avvenuto dopo un’operazione di soccorso e salvataggio nel Mar Ionio condotta dalla guardia costiera. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Accusati di essere soci di Zagaria, imprenditori assolti anche in AppelloSono stati assolti anche in Appello i fratelli imprenditori Antonio e Nicola Diana, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa, in...

Leggi anche: Detenuto morto a 21 anni, assolti dottoressa di Belcolle e poliziotto: erano accusati di omicidio colposo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accusati di essere scafisti assolti dal....

Temi più discussi: Accusati di essere scafisti, assolti dopo due anni e mezzo di carcere; Accusati di essere scafisti, assolti dal tribunale di Locri dopo due anni di carcere; Accusati di essere scafisti, svolta nel processo: assolti dopo 2 anni e mezzo di carcere; Colpisce il compagno alla testa, arrestata dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni.

Accusati di essere scafisti, assolti dopo due anni e mezzo di carcere(ANSA) - LOCRI, 08 MAR - Tre cittadini stranieri sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Locri dopo circa due anni e mezzo trascorsi in carcere. I tre, un 36enne iraniano, un 28enne irachen ... msn.com

Accusati di essere scafisti, assolti dopo due anni e mezzo di carcere dal Tribunale di LocriTre cittadini stranieri sono stati assolti in primo grado dal Tribunale di Locri dopo circa due anni e mezzo trascorsi in carcere. I tre, un 36enne iraniano, un 28enne iracheno e un 40enne turco erano ... reggiotv.it

Accusati di essere scafisti, assolti dopo due anni e mezzo di carcere: Il Tribunale di Locri ha assolto in primo grado tre cittadini stranieri accusati di essere scafisti dopo uno sbarco di migranti avvenuto nel 2023 nella Locride. I tre uomini – un iraniano di 36... - facebook.com facebook

Londra, nuovo scandalo per il governo Starmer: arrestati tre funzionari laburisti accusati di spionaggio per Pechino x.com