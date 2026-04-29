Il 6 maggio prossimo, Andrea Sempio è stato chiamato a comparire davanti alla procura nel procedimento relativo al delitto di Garlasco. La procura sostiene che Sempio abbia ucciso da solo Chiara Poggi. Lo scorso anno, in questa stessa data, Sempio fu convocato ma non si presentò. L’accusa ha già avanzato le proprie accuse, ma i dettagli del procedimento sono ancora oggetto di indagini e discussioni giudiziarie.

Il prossimo invito è per mercoledì 6 maggio per l'unico indagato nella nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa, il 13 agosto del 2007. C'è una grande differenza rispetto a un anno fa: è cambiato il capo di imputazione, non è più omicidio «in concorso». Resta omicidio volontario. Si ipotizza dunque che Andrea Sempio abbia agito da solo, non in «concorso» con persone ignote e nemmeno con Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima finora unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I pm potrebbero presentare alcuni elementi emersi durante le indagini e chiarirne altri. Rispetto a un anno fa Sempio ha come avvocato Liborio Cataliotti, insieme all'amica Angela Taccia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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