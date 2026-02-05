Garlasco Massimo Lovati a processo | l’ex avvocato di Sempio accusato di diffamazione verso i legali di Stasi

Questa mattina a Garlasco si è aperto il processo contro Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio. Lovati è accusato di aver diffamato i legali Enrico e Fabio Giarda, figli del noto avvocato Angelo Giarda, che aveva difeso Alberto Stasi. La vicenda si concentra sulle accuse di diffamazione che hanno portato Lovati davanti ai giudici.

L’ex legale di Andrea Sempio, indagato nel delitto di Garlasco, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli dello storico difensore di Alberto Stasi, il professor Angelo Giarda.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Garlasco Lovati Garlasco, Massimo Lovati a processo: "Diffamò gli ex legali di Stasi" Massimo Lovati, l’ex legale di Sempio coinvolto nel caso di Garlasco, si trova davanti al giudice. Delitto di Garlasco, Massimo Lovati a processo: "Diffamò gli ex legali di Stasi" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Delitto Garlasco: cosa lega Fabrizio Corona all'Avvocato Lovati - FarWest 17/10/2025 Ultime notizie su Garlasco Lovati Argomenti discussi: Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché; Delitto di Garlasco, Massimo Lovati: Tutti gli elementi che stanno emergendo ora sono solo segni di depistaggio; Garlasco, Lovati contro la richiesta degli avvocati di Sempio sull'incidente probatorio sul pc di Chiara Poggi; Garlasco, Lovati critica aspramente Sempio sulla strategia difensiva. Delitto di Garlasco, Lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di StasiL'ex legale dell'indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio ... lapresse.it Caso Garlasco, Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio GiardaMassimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato di diffamazione. Lo ha stabilito il pubblico ministero Fabio ... ilmattino.it Mattino 5. . Massimo Lovati: "Stasi ha dichiarato di aver scoperto il cadavere sotto minaccia" A #Mattino5 il commento di Antonio De Rensis facebook #Garlasco: "Tutti questi elementi sono evidenti segni di depistaggio" L'avvocato Massimo Lovati a #Mattino5 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.