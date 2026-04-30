Delitto di Garlasco la Procura stringe su Sempio | cresce l' attesa per l' interrogatorio

La Procura di Pavia sta approfondendo le indagini sul delitto di Garlasco e ha convocato per il 6 maggio un uomo, Andrea Sempio, per un interrogatorio. Le autorità stanno analizzando le prove e i dettagli raccolti, mantenendo alta l’attenzione sull’estraneo coinvolgimento di questa persona nel caso. La convocazione rappresenta un passo importante nelle indagini in corso.

La Procura di Pavia accelera sul caso del delitto di Garlasco e scopre le carte su Andrea Sempio, convocato il prossimo 6 maggio per essere interrogato. L'accusa contestata è omicidio volontario aggravato da sevizie e futili motivi, con richiesta di ergastolo. Per ora Sempio resta chiuso nel silenzio, senza far sapere se risponderà ai magistrati, mentre anche Alberto Stasi, uscito dal carcere di Bollate, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, la Procura stringe su Sempio: cresce l'attesa per l'interrogatorio Delitto di Garlasco, riunione romana per Andrea Sempio e i suoi legali Notizie correlate Delitto di Garlasco, svolta su Andrea Sempio: per la Procura avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo!La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio e l’ipotesi accusatoria cambia: secondo i pm avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo. Garlasco, la svolta dall’inchiesta bis: il cerchio si stringe su Sempio, convocato in Procura. I pm: ha ucciso Chiara da soloIl caso Garlasco si avvia verso quello che gli inquirenti definiscono il “big bang” dell’inchiesta bis. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - 27/04/2026 - Video; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento; Delitto di Garlasco, Sempio convocato in Procura il 6 maggio. Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di PaviaSecondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitt ... virgilio.it Delitto di Garlasco, la procura: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiutoAndrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della procura di Pavia ... tg24.sky.it Delitto di Garlasco, la svolta nell’inchiesta della Procura di Pavia. La vittima in pigiama, il movente, le impronte, le scarpe, gli scritti di Sempio: anatomia di un giallo che continua a sollevare dubbi Leggi l'articolo #DelittoDiGarlasco - facebook.com facebook Delitto di #Garlasco, l’accusa dei pm a #Sempio, convocato in Procura a Pavia il 6 maggio: «Uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto a un approccio sessuale» x.com