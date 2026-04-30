Andrea Sempio prima lo choc e poi la reazione | Il movente sessuale è assurdo non frequentavo Chiara Poggi

Da ilgiorno.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 30 aprile 2026, un uomo ha dichiarato di ritenere infondate le accuse a suo carico, affermando di non aver avuto alcun rapporto con la vittima e di trovare insensato il movente sessuale ipotizzato. La sua reazione è stata accompagnata da un primo momento di shock, seguito da una dichiarazione pubblica in cui ha respinto le accuse. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario ancora in corso.

Garlasco, 30 aprile 2026 – “ Assurdo il movente sessuale, non frequentavo Chiara Poggi né avevo alcun rapporto con lei”. La reazione di Andrea Sempio non si è fatta attendere nel momento in cui la Procura di Pavia, all’interno dell’atto di notifica di comparizione recapitato a colui che, oggi, risulta essere l’unico indagato per l’omicidio di Chiara, ha indicato il movente sessuale come la “molla” alla base del delitto. “Andrea Sempio non riesce a capacitarsi anche di questo movente sessuale, e ripete "ma se io non avevo rapporti con questa ragazza, rapporti nel senso sociale, non si capisce da dove deducano un movente sessuale"”. A descrivere lo choc e la conseguente reazione del 38enne è la sua legale Angela Taccia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, prima lo choc e poi la reazione: “Il movente sessuale è assurdo, non frequentavo Chiara Poggi”

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