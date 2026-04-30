Nel 1992, nel Reggiano, si sono verificati diversi omicidi attribuiti alla 'ndrangheta. La Corte d'Appello di Bologna ha condannato tre persone all'ergastolo per quei delitti, confermando le sentenze di primo grado. La decisione riguarda le indagini sulla violenza legata alla criminalità organizzata nella regione in quegli anni. I processi hanno portato alla condanna definitiva di tre imputati coinvolti in quei fatti.

? Cosa sapere La Corte d'Appello di Bologna condanna tre ergastoli per gli omicidi 'ndrangheta del 1992.. Il provvedimento chiude il filone giudiziario sulle stragi tra Reggio Emilia e Calabria.. La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato le pene massime per i responsabili degli omicidi commessi nel reggiano durante il 1992, disponendo tre ergastoli per Nicolino Grande Aracri, Antonio Ciampà e Angelo Greco, oltre a 18 anni per Antonio Lerose. Il provvedimento, emesso dalla sezione presieduta da Anna Mori con la relatrice Paola Passerone, mette fine a un lungo iter giudiziario iniziato nel 2019 presso il Tribunale di Reggio. Le motivazioni, lunghe 170 pagine, ricostruiscono una stagione di violenza scatenata dalle dinamiche interne alla ‘ndrangheta che ha coinvolto Calabria, Emilia Romagna e Lombardia per oltre un decennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitti ‘Ndrangheta 1992: tre ergastoli per la strage nel reggiano

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