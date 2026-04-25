Delitti del 1992 | l’Appello ribalta tutto e condanna i boss di Cutro

Un nuovo verdetto in tribunale ha condannato i boss di Cutro per i delitti avvenuti nel 1992, riguardanti le morti di Vasapollo e Ruggiero. La sentenza di secondo grado ha annullato l'assoluzione concessa nel 2020, introducendo testimonianze di collaboratori di giustizia che hanno portato a questa svolta. La decisione si basa su elementi emersi nel corso di un procedimento che ha visto un riesame delle prove e delle dichiarazioni precedentemente considerate insufficienti.

? Cosa sapere L'Appello condanna i boss di Cutro per gli omicidi di Vasapollo e Ruggiero del 1992.. La sentenza ribalta l'assoluzione del 2020 basandosi sulle nuove testimonianze dei collaboratori di giustizia.. La Corte d’Assise d’Appello ha ribaltato le precedenti sentenze riguardanti i delitti commessi nel 1992, condannando Nicolino Grande Aracri e Antonio Ciampà per l’omicidio di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero. La decisione dei giudici, presieduti da Anna Mori con la partecipazione di Anna Passerone e dei membri popolari, ricostruisce la strategia criminale che portò alla morte dei due uomini, entrambi sotto regime di fermo domiciliare all'epoca dei fatti: il primo ucciso a Pieve il 21 settembre 1992, il secondo a Brescello il 22 ottobre dello stesso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitti del 1992: l’Appello ribalta tutto e condanna i boss di Cutro Notizie correlate Offese a giornalista, condanna in appello per un boss della camorra casertanaTempo di lettura: 3 minutiLa Corte d’Appello di Torino ha condannato il boss della camorra casertana Augusto La Torre per aver diffamato il 36enne... Offese al giornalista, condanna in Appello per il boss La TorreLa Corte d'Appello di Torino ha condannato il boss della camorra casertana Augusto La Torre per aver diffamato il 36enne giornalista del quotidiano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio stradale e lesioni: cosa prevede il disegno di legge AC 229; La gestione giuridica delle devianze sessuali in Svizzera e in Ialia tra analogie e difformità; Cinque lupi morti trovati ad Alfedena, in Abruzzo. Ipotesi avvelenamento; Lupi morti in Abruzzo e ipotesi avvelenamento, Legambiente: Fatto grave e inaudito, frutto del clima di odio verso la fauna selvatica. Daniele Marmi indaga sui delitti del BarLume. Parla l'agente CioniDa stasera la settima serie tratta dai fortunati romanzi di Marco Malvaldi. L'attore aretino, sul set dal 2013, in attesa di riaprire il teatro Virginian con un nuovo spettacolo con gli attori del ... lanazione.it I Delitti del Barlume - Le nuove storie: Lo specialePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Si consigliano i classici di Fabio Volo e la parafrasi dei testi di Mahamood e Fedez. Per i primi della classe anche le canzoni di Arisa e la serie dei Delitti del Barlume (appositamente introdotti e guidati, magari censurando i passaggi più arditi) - facebook.com facebook