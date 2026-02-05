Quattro morti per monossido | a Porcari nel 1992 ci fu una strage analoga

A Porcari, quattro persone sono morte a causa del monossido di carbonio. La stessa tragedia si verificò già nel 1992, quando a Rughi si registrarono quattro vittime per lo stesso motivo. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite e si chiede come sia possibile che episodi simili continuino a ripetersi.

Porcari (Lucca), 5 febbraio 2025 – La tragedia di Rughi, a Porcari, riporta indietro le lancette della memoria di oltre trent’anni, a un episodio che ancora oggi resta impresso nella comunità della Piana lucchese. Era il 28 febbraio 1992 quando, anche allora per esalazioni di monossido di carbonio sprigionatesi da una caldaia a metano difettosa e da una canna fumaria malfunzionante, morirono quattro persone della stessa famiglia. Una famiglia colpita dalla tragedia. A perdere la vita furono Raffaello Malanca, autista comunale di 46 anni, la moglie Piera Calistri, casalinga di 45, e le figlie Ilaria e Greta, di 17 e 14 anni, entrambe studentesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina a Porcari si è consumata una tragedia che ha sconvolto il paese.

Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

