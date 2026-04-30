Defibrillatore non funziona vite perse | perché averlo non basta

Un defibrillatore automatico esterno, installato in un luogo pubblico, ha smesso di funzionare durante un’emergenza, causando la perdita di vite umane. La legge prevede la manutenzione periodica di questi dispositivi in scuole, palestre, enti pubblici e impianti sportivi, ma in questo caso non è stato rispettato l’obbligo. La mancanza di controlli ha portato al malfunzionamento del dispositivo nel momento cruciale.

La manutenzione DAE è obbligatoria in scuole, palestre, comuni e impianti sportivi. Da San Fermo della Battaglia a Lodi Vecchio, le cronache italiane raccontano una storia che si ripete: cittadini colti da malore in luoghi pubblici, defibrillatori a pochi metri di distanza, soccorritori che li raggiungono in tempo. E poi il dispositivo che non parte. Batteria scarica, elettrodi scaduti, controlli mai fatti. Il messaggio è uno solo: avere un defibrillatore non basta. Se non lo si controlla regolarmente, è come non averlo. In Italia, secondo le stime delle società scientifiche di cardiologia, ogni anno si registrano circa 60.000 casi di arresto cardiaco extra-ospedaliero.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Defibrillatore non funziona, vite perse: perché averlo non basta Notizie correlate Forlì: Farmacia Risorgimento, un defibrillatore salva-viteForlì più sicura: un defibrillatore per la farmacia Risorgimento, cuore pulsante del quartiere Un nuovo presidio sanitario rafforza la rete di... Montemurlo: nasce un defibrillatore artistico per salvare vite? Cosa sapere Inaugurato a Montemurlo il nuovo defibrillatore donato dal Rione Popolesco Oste Nord. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un defibrillatore per salvare vite: il dono della famiglia Cresto Aleina a Lanzo; Nuovo defibrillatore a San Cataldo: Un gesto di solidarietà che può salvare molte vite; Un defibrillatore in più per salvare vite: cresce la rete dei Dae, nuovo dispositivo al Centro della Pesa; Defibrillatore vandalizzato: un attacco al bene comune che mette a rischio la vita. Un brano per imparare a salvare una vita con il defibrillatoreDa cuore a cuore scaricabile sulle piattaforme di streaming è il nuovo inno dell'impegno nel salvare vite umane attraverso il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore. Il pezzo, scritto e ... ansa.it Marche più sicure: oltre 3.000 First Responder e 2.400 defibrillatori pronti a salvare viteDAE Marche è una app che attiva tempestivamente i soccorsi in caso di arresto cardiaco. Integrata con il sistema sanitario regionale, consente di allertare i First Responder più vicini tramite ... quotidianosanita.it Modena, nuovo defibrillatore automatico al cimitero di San Cataldo A donarlo a Comune di Modena e Ausl l’associazione Team Enjoy, in collaborazione con My english school Modena... - facebook.com facebook